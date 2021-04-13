Викрадали людей та утримували у «лікувальному центрі»: на Київщині викрили організатора злочинного бізнесу

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям с. Софіївська Борщагівка за фактами незаконного позбавлення волі та викраденні людини, вчиненому з корисливих мотивів, здійснюваному протягом тривалого часу щодо двох та більше осіб, яке супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчиненому організованою групою (ч.3 ст.146 КК України).

Встановлено, що підприємливий чоловік з Крюківщини, під виглядом надання платних медичних послуг з лікування від наркотичної чи алкогольної залежності організував на території області роботу нібито реабілітаційного центру.

Для реалізації свого злочинного плану, він залучив знайомих, створивши злочинну групу. Таким чином, не маючи жодних дозвільних документів на зайняття такою діяльністю та жодного стосунку до медичної сфери, члени групи заключали договори та під приводом реабілітації поміщали до закладу осіб із наркотичною чи алкогольною залежністю, незаконно та примусово утримували впродовж певного періоду часу та «лікували» за гроші, отримані від близьких родичів. Потерпілі утримувалися в суворих умовах, із зарешіченими вікнами, виходити на вулицю їм категорично заборонялося. Крім того, утриманці центру скаржились на побої та приниження гідності.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили злочинну діяльність нелегального закладу у березні цього року, коли біля однієї з багатоповерхівок троє невідомих осіб зв’язали чоловіка і силоміць заштовхали до автомобіля та зникли у невідомому напрямку. Після проведення низки оперативно-розшукових заходів, було встановлено місцезнаходження автомобіля, на якому викрали потерпілого. За цією адресою в с. с. Петропавлівська Борщагівка знаходився так званий реабілітаційний центр, в якому незаконно утримувалося кілька десятків людей, більшість із яких не страждають ані на алкогольну, ані на наркотичну залежність.

Гарячим слідом було затримано п’ятеро фігурантів, яким одразу повідомили про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Сьогодні ще двом особам вручено підозри, а саме – організатору злочинного бізнесу та одній з учасниць групи, яка здійснювала незаконне позбавлення волі людини, керувала діями інших учасників організованої групи, контролювала осіб, яких було незаконно позбавлено волі, забезпечувала функціонування орендованого будинку, де незаконно утримувались особи, яких незаконно позбавили волі, тощо.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури