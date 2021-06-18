Викрадали та збували військове майно – на Запоріжжі затримали військовослужбовців 55-ї окремої артилерійської бригади

За процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері затримано двох військовослужбовців однієї з військових частин ЗС України за фактом викрадення військового майна (ч. 3 ст. 410 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Запорізької спеціалізованої прокуратури.

За даними слідства, вказані особи, маючи вільний доступ до складських приміщень військової частини, здійснювали крадіжки речового майна (бронежилети, каски, спальні мішки), які у подальшому збували за грошові кошти.

Під час збуту викраденого речового майна військовослужбовців затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії, обшуки за місцем проживання затриманих, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Протиправну діяльність військовослужбовців викрили прокурори спільно зі слідчими Територіальних управлінь ДБР, розташованих у м. Мелітополь та Запоріжжя, а також працівниками Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

УК