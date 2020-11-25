Викрадення людини і вимагання – не тяжкий злочин? Суддя відпустила поліцейського під особисте зобов’язання

А прокуратура просила лише нічний домашній арешт

У середу, 25 листопада суддя Голосіївський райсуду Києва Плахотнюк відпустила підозрюваного у викраденні людини поліцейського під особисте зобов’язання.

Йдеться про діючого слідчого київської поліції Руслана Халатяна.

Прокуратура просила у суду не набагато суворіший захід — нічний домашній арешт.

Прокурор Київської прокуратури Апреленко Олег пояснив, чому він не клопотав про повноцінний арешт для підозрюваного правоохоронця.

За його словами, викрадення людини не є тяжким злочином.

«Відповідно до класифікації злочинів, це (викрадення людини,-ред.) є не тяжким злочином. Згідно зі вступом в дію закону України про кримінальну відповідальність, і те що є проступки на даний час. До цього це був злочин середньої тяжкості. Злочини, де передбачено покарання до 5 років позбавлення волі, відносяться до нетяжких. А тримання під вартою передбачено у разі вчинення тяжкого злочину», — сказав він.

Водночас, у повідомленні прокуратури йшлось про те, що окрім викрадення поліцейські вимагали гроші у родичів викраденої людини. І власне після отримання перших двох тисяч доларів вони і були затримані. Проте відповідної статті про вимагання в офіційній пдіозрі чомусь немає.

В судовому засіданні суддя Катерина Плахотнюк та сторони процесу не були налаштовані на присутність журналістів.

Суддя Катерина Плахотнюк намагалася видалити журналістів із зали судового засідання, посилаючись на карантинні обмеження в суді. Прокурор та адвокат підозрюваного це питання віддали на розсуд суду, не висловивши самостійних позицій.

У середу, 25 листопада, суд має обрати запобіжні заходи ще двом підозрюваним правоохоронцям: оперуповноваженим Андрію Цибенку та Ємірі Торуа.

За даними слідства, співробітники одного з районних управлінь поліції Києва у вересні 2020 року затримали львів’янина, який займався продажем автомобіля.

Поліцейські під приводом купівлі автомобіля знайшли чоловіка та заявили йому, що його автівка крадена. Підозрювані вдягнули на чоловіка кайданки та вимагали 10 тисяч доларів за не притягнення до відповідальності за нібито спробу продажу викраденого транспортного засобу.

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