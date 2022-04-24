Викрадення «нареченої» у Полтаві – співучасника злочину позбавлено волі на 4 роки

За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури 21-річний місцевий житель отримав покарання за незаконне викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146 КК України).

У листопаді минулого року полтавець погодився допомогти своєму знайомому у викраденні 20-річної дівчини з метою примусу її до шлюбу. На одній із центральних вулиць Полтави із застосуванням фізичної сили чоловіки заштовхали потерпілу до автомобіля «Audi» і вивезли у Дніпропетровську область. У салоні авто дівчину утримували упродовж трьох днів.

За скоєне вироком Октябрського районного суду Полтави зловмисника позбавлено волі на 4 роки. Обраний щодо нього запобіжний захід у виді застави змінено на тримання під вартою. Також конфісковано в дохід держави автомобіль, в якому тримали дівчину.

Матеріали стосовно іншого обвинуваченого виділені в окреме провадження, наразі він перебуває у розшуку.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури