Викрадення поліцейського та його батька – на Луганщині розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини (ч. 3 ст. 146 КК України).

За попередніми даними, вранці 7 березня 2022 року в тимчасово окупованому селі на Луганщині невстановлені озброєні особи у форменому одязі окупаційних військ Російської Федерації незаконно викрали співробітника поліції та його батька, після чого поїхали в невідомому напрямку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Сватівського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.

Офіс Генпрокурора