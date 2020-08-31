Викрадення, секснасильство та замах на зґвалтування 4-річної дівчинки – підозрюваного взято під варту без права внесення застави

За клопотанням прокурорів Бориспільської місцевої прокуратури Бориспільський міський суд Київської області застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 днів без права внесення застави до підозрюваного у викраденні 4-річної дівчинки на автозаправній станції в місті Бориспіль.

За даними слідства, 28 серпня 2020 року близько 20 год. 29-річний чоловік, перебуваючи в приміщенні АЗС, викрав дитину, у той час, коли її мати відволіклась на касі на розрахування за продукти харчування. Так, підозрюваний, з метою подальшого вчинення відносно малолітньої потерпілої сексуального насильства та зґвалтування, виніс на руках дівчинку з торгівельної зали та, посадивши до свого автомобіля, поїхав з нею у невідомому напрямку.

Зловмисника затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва місцевої прокуратури йому повідомлено про підозру за фактами викрадення малолітньої дитини, сексуального насильства та незакінченого замаху на зґвалтування щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 152 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Бориспільського відділу поліції ГУ Нацполіції в області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області