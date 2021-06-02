Викрадення, вимагання, розбій та заволодіння нерухомістю на ₴14 млн.: на Одещині судитимуть учасників злочинного угруповання

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До складу злочинного угруповання входило шість учасників та організатор.

Викрили учасників угруповання та отримали докази їх причетності до скоєння низки злочинів оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Як встановили поліцейські, кожен зі зловмисників віком від 29-ти до 50-ти років виконував свою функцію: організація та координація роботи схеми, підробка документів, підбір підставних осіб для реєстрації нерухомості, пошук покупців, незаконна перереєстрація майна.

Цікавила зловмисників нерухомість, власниками якої були одинокі померлі особи, об’єкти, що знаходилися в іпотеці, а також нежитлові приміщення, котрі належать територіальній громаді міста.

Встановлено, що впродовж 2016-2018 років учасникам організованої злочинної групи вдалося заволодіти 17 об’єктами нерухомості в Одесі на суму майже 14 мільйонів гривень. Отримані кошти вони витрачали на придбання елітної нерухомості, яку надалі здавали в оренду.

Також слідчі та оперативники встановили причетність трьох учасників угруповання до розбійного озброєного нападу та викрадення місцевого мешканця з метою заволодіння його коштами. Тоді зловмисники силою відібрали у нього кошти, після чого викрила та утримували допоки він не віддав їм документи на нерухомість.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. За погодженням з Одеської обласною прокуратурою обвинувальний акт відносно семи осіб скеровано до Приморського районного суду м. Одеси. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу.

Організатору та чотирьом учасникам:

  • шахрайство (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України);
  • легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. ч. 2, 3 ст. 209);
  • підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. ч. 3, 4 ст. 358).

Крім того, ще двом учасникам угруповання та їх лідеру:

  • незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 2 ст. 146);
  • розбій (ч. 2 ст. 187);
  • вимагання (ч. 4 ст. 189).

За скоєне членам злочинної групи може загрожувати до 12-ти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

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