Викрито 13 учасників наркоугруповання, які збували метамфетамін на території Кривого Рогу (ФОТО)
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 10 членам злочинного угруповання за фактом створення та участі у злочинній організації, незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України).
За даними слідства, мешканець Кривого Рогу створив злочинну організацію, до складу якої залучив ще 12 громадян, з метою незаконного отримання прибутку від торгівлі психотропних речовин.
Так, у період з серпня 2020 до червня 2022 рр. учасники злочинної організації, діючи згідно із заздалегідь розподіленими ролями, закуповували психотропну речовину – метамфетамін та збували наркозалежним особам на території Кривого Рогу.
Для зберігання психотропів організатор винаймав орендовані квартири, прийняття так званих замовлень здійснювалось на «робочі» телефонні номери – «диспетчеру», збут покупцям проходив «з рук в руки», оплата проводилась готівкою або шляхом переведення грошових коштів на карту, а отримані грошові кошти підозрювані передавали організатору угруповання, який в свою чергу розподіляв їх між учасниками злочинної організації.
В ході 22 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів справи та їх автомобілів правоохоронними органами вилучено понад 300 пластикових трубочок з психотропною речовиною, пістолет та магазин, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки, чорнові записи тощо.
Десятьох учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.
Окрім того, встановлюється місцезнаходження організатора злочинної організації та ще 2 встановлених в ході досудового розслідування осіб, яким планується заочне повідомлення про підозру.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області. Оперативний супровід – СБУ у Дніпропетровській області.
Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet