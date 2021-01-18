Викрито адміністратора нелегальних онлайн-кінотеатрів: збитки кінокомпаній становлять понад ₴2,5 мільйона

Фігурант в Інтернеті здійснював незаконні трансляції фільмів та серіалів без згоди правовласників. В результаті було порушено авторські права чотирьох іноземних кінокомпаній. За такі дії йому може загрожувати до двох років ув’язнення.

Правопорушення у сфері інтелектуальної власності викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам Івано-Франківщини спільно зі слідчим відділом поліції Івано-Франківська.

Встановлено, що 26-річний місцевий житель створив та адміністрував два нелегальних онлайн-кінотеатри. Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів, попри відсутність дозволів правовласників. Заробіток фігурант отримував від показу реклами на сайтах.

За попередніми підрахунками, в результаті протиправної діяльності було нанесено понад 2,5 мільйона гривень збитків чотирьом іноземним кінокомпаніям.

В оселі фігуранта працівники поліції провели санкціонований обшук та вилучили комп’ютерну техніку, яка використовувалася у протиправній діяльності. Вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може загрожувати правопорушнику – до двох років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська місцева прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України