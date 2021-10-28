Викрито чергову злочинну групу, яка налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів

Слідчі Вінницького районного управління поліції спільно з поліцейськими відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області за сприяння Мінцифри задокументували злочинну діяльність ділків, які торгували підробленими документами про вакцинацію. Зловмисники за 250 євро вносили дані клієнтів до електронної системи охорони здоров’я. В ході санкціонованих обшуків за місцем роботи фігурантів кримінального провадження вилучені речові докази.

За попередньою інформацією, вінницький підприємець налагодив продаж фіктивних сертифікатів про вакцинацію із внесенням інформації до електронної системи охорони здоров’я.

Він розмістив у закритих групах месенджерів з приблизною кількістю близько трьох тисяч осіб рекламу своїх послуг. У злочинній діяльності йому сприяли медичні працівники, яким він постачав клієнтів. Невакциновані громадяни отримували електронні Covid-сертифікати, які відображалися у застосунку «Дія».

У межах документування злочинної діяльності зловмисників поліцейські провели контрольовані закупівлі сертифікатів про вакцинацію.

27 жовтня під час проведення обшуків за місцем роботи сімейного лікаря у м. Хмельницькому та підприємця у м. Вінниці вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі за процесуального керівництва окружної прокуратури слідство готує матеріали для оголошення зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Коментують: начальник Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Подільського управління кіберполіції Олександр Уляненков, заступник начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Олександр Білозор.

Відділ комунікації поліції Вінницької області