Викрито ділків, які щомісяця «експортували» понад 100 тисяч пачок контрафактних цигарок

СБУ продовжує системну боротьбу з масштабною контрабандою, яка загрожує державній безпеці України. У Чернівецькій області нейтралізовано злочинну групу, яка займалась підпільним виготовленням оптових партій підакцизної продукції для її переправлення за кордон.

Щомісяця ділки виробляли більше ніж 100 тисяч пачок контрафактних цигарок на майже 1 млн грн.

За попередніми даними слідства, нелегальний бізнес організували четверо місцевих жителів. Підпільний цех вони облаштували в гаражі одного з учасників групи у Вижницькому районі.

Сировину для виробництва контрафакту ділки закуповували через інтернет, а готовий товар збували місцевим контрабандистам для подальшого переправлення за кордон.

У ході обшуків за місцями підпільного виробництва та адресами проживання зловмисників правоохоронці виявили:

обладнання і матеріали для виготовлення цигарок та їх пакування;

великі обсяги сировини та готової контрафактної продукції;

чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за:

ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів),

ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із викриття незаконної діяльності проводили співробітники Управління СБУ в Чернівецькій області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

СБУ