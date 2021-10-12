Викрито ділків, які торгували особливо небезпечними речовинами: вилучено 25 кг ртуті

Служба безпеки України викрила та припинила злочинну діяльність групи осіб, які, діючи на території Львівської та Закарпатської областей, здійснювали незаконну торгівлю вогнепальною зброєю та особливо небезпечними хімічними речовинами. Організаторами схеми виявилися колишній керівник одного з підрозділів ДСНС України та раніше судимий мешканець Закарпатською області.

У ході проведення слідчих дій із незаконного обігу вилучено 25 кілограмів ртуті металічної, 9-мм пістолет «Браунінг» та понад 300 набоїв до вогнепальної зброї різного калібру. Одного з фігурантів затримано при спробі продажу чергової партії отруйної речовини та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Одному зі зловмисників повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) КК України.

Наразі тривають слідчі дії спрямовані на отримання доказів та притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.

Заходи проводило Управління СБ України у Львівській області спільно з ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

СБУ