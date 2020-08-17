Викрито діяльність чергового псевдореабілітаційного центру: керівнику повідомлено про підозру (фото)
За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 1 повідомлено про підозру керівнику псевдоцентру реабілітації за фактом незаконного позбавлення волі, вчинене щодо двох чи більше осіб, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).
Як повідомила керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова, у ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківського регіону під егідою протестантської релігійної громади харизматичного напрямку функціонував центр платної реабілітації для алко- та наркозалежних осіб.
Під час проходження так званої «реабілітації» осіб, які перебували у вказаному центрі, примусово утримували в приміщенні. Їх обмежували у праві вільного пересування та позбавляли права спілкування з близькими та родичами. Крім того, керівництвом центру вилучалися особисті речі: грошові кошти, документи, мобільні телефони та ліки.
До утримуваних осіб застосовувалися засоби психічного та психологічного впливу: у разі спроби припинити покинути приміщення їм наносили тілесні ушкодження.
Під час проведення санкціонованих обшуків визволено 7 осіб, яких наразі визнано потерпілими у кримінальному провадженні.
Керівника центру затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснює Шевченківській ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба прокуратури Харківської областіTweet