Викрито діяльність чергового псевдореабілітаційного центру: керівнику повідомлено про підозру (фото)

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 1 повідомлено про підозру керівнику псевдоцентру реабілітації за фактом незаконного позбавлення волі, вчинене щодо двох чи більше осіб, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

Як повідомила керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова, у ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківського регіону під егідою протестантської релігійної громади харизматичного напрямку функціонував центр платної реабілітації для алко- та наркозалежних осіб.

Під час проходження так званої «реабілітації» осіб, які перебували у вказаному центрі, примусово утримували в приміщенні. Їх обмежували у праві вільного пересування та позбавляли права спілкування з близькими та родичами. Крім того, керівництвом центру вилучалися особисті речі: грошові кошти, документи, мобільні телефони та ліки.

До утримуваних осіб застосовувалися засоби психічного та психологічного впливу: у разі спроби припинити покинути приміщення їм наносили тілесні ушкодження.

Під час проведення санкціонованих обшуків визволено 7 осіб, яких наразі визнано потерпілими у кримінальному провадженні.

Керівника центру затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює Шевченківській ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області