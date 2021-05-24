Викрито групу осіб, які налагодили бізнес з нелегального переправлення іноземців через державний кордон

За процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва слідчими Печерського УП ГУНП у м. Києві спільно з співробітниками Управління міграційної поліції НП у м. Києві викрито та повідомлено про підозру групі осіб, яких підозрюють у сприянні та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, нелегальний бізнес організували двоє мешканок столиці — засновниці туристичних фірм. З метою незаконного переправлення іноземців через державний кордон України вказані особи за грошову винагороду фіктивно працевлаштовували останніх на підприємствах, які фактично не здійснювали жодної господарської діяльності.

У ході контролю за вчиненням злочином зафіксовано передачу фігуранткам 17 тис. гривень за організацію переправлення громадянина Пакистану до України шляхом працевлаштування його на одну із фіктивних фірм.

У ході обшуків вилучено печатки суб’єктів господарської діяльності та документи на працевлаштування іноземців.

Наразі тривають слідчі розшукові дії та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Київська міська прокуратура