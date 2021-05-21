Викрито групу шахраїв, які незаконно заволоділи коштами жителів Кіровоградської та Херсонської областей

Шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом працівників соціальних служб, зловмисники пропонували громадянам замінити старі купюри на нові та заволодівали чималими сумами грошей. Злочинну діяльність осіб припинили співробітники Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР Нацполіції України та слідчі слідчого управління поліції Кіровоградщини разом із колегами з поліції Херсонської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що до складу групи входило троє жителів Дніпропетровської області. Особам вдалося заволодіти грошима двох мешканців Кропивницького на загальну суму 1800 доларів США, 7 тисяч євро та понад 60 тисяч гривень.

За тією ж «схемою» у Херсоні спільники заволоділи коштами місцевого жителя. Отримали від чоловіка конверт із грошима у сумі 28 500 гривень, непомітно підмінили його на інший із нарізаним папером та зникли з місця події.

Транспортний засіб із групою осіб було зупинено на одній із вулиць міста. Під час проведення огляду правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників конверти із нарізаним папером («кукли»), блокноти із записами, мобільні телефони, паспорт з ознаками підробки та грошові кошти.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

За матеріаламиУправління стратегічних розслідувань

в Кіровоградській області Департаменту стратегічних

розслідувань Національної поліції України