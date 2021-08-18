Викрито канал виготовлення фальсифікованого пального: збитки держави становлять понад ₴181 млн.

СБУ заблокувала протиправний механізм виготовлення та реалізації фальсифікованого пального на території Полтавської та Кіровоградської областей. Зловмисники робили власний «бензин» на основі спирту, який закуповували на заводі в Полтавській області.

Керівництво спиртзаводу не сплачувало акцизний збір і лише на ухиленні від сплати податків державний бюджет зазнав збитки на 181 млн грн.

У ході слідства встановлено, що основою для фальсифікованого бензину слугував розріджувач на основі спирту, який виготовляли незаконно. Його змішували із компонентами пального і в результаті отримували суміш, яку продавали як «бензин».

Виготовлений фальсифікат збували оптом за готівку та вроздріб через власну мережу автозаправних станцій.

Одному з фігурантів кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Полтавській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ