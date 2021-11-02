Викрито колекторів, які погрожували мешканцям Київщини та розповсюджували зображення порнографічного характеру

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури Київської області викрито діяльність колекторського «кол-центру», який шляхом погроз примушував громадян до виконання цивільно-правових зобов’язань та розповсюджував зображення порнографічного характеру (ст. 301, ч. 2 ст. 355 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, оператори кол-центру телефонували працівникам однієї зі шкіл Броварського району з вимогами повернення боргів за кредитування.

Телефонували колектори також особам, які не мали жодних фінансових зобов’язань. При цьому у телефонних розмовах погрожували застосуванням насильства, відібранням майна за рахунок боргу тощо. Крім того, вдавалися колектори і до створення за допомогою монтажних програм фото з елементами порнографічного змісту із зображенням боржників та розміщували їх в створеній групі одного з месенджерів.

Викрито колекторський центр у Дніпрі. За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та документи.

Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин цього злочину.

Досудове розслідування здійснюється Броварським райуправлінням ГУ Нацполіції у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура