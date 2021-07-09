Викрито колекторів, які займалися вимаганням, погрожуючи насильством та розповсюдженням підроблених порнофото

Вимагачі в багатьох випадках відрекомендовувалися представниками офіційних владних структур, у тому числі НАЗК, і залякували застосуванням «повноважень». Встановили фігурантів та місця їхньої незаконної діяльності працівники Департаменту внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Національної поліції України.

До Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшло звернення щодо групи осіб, яка діє начебто від імені офіційних структур, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції, з метою вимагання від людей неіснуючих кредитних боргів чи примушування до погашення наявних боргових зобов’язань. При перевірці оперативники ДВБ встановили причетних до протиправних дій, це — співробітники колекторських компаній.

Додатково отримали відомості також і про те, що зловмисники вдаються до погроз позичальникам фінансових установ фізичною розправою та розповсюдженням у соцмережах фальсифікованої інформації порнографічного змісту.

За зібраними матеріалами слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.189 (Вимагання), ч.3 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдженням порнографічних предметів) та ч.2 ст.355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань) Кримінального кодексу України.

Серед вимагачів — цивільні особи, нотаріуси та приватні виконавці. Так звані колекторські кол-центри діяли на території столиці та Київської області, Вінниці, Житомира, Черкас та Херсона.

Отримавши ухвалу суду, правоохоронці, за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення, провели понад два десятки обшуків за місцями розташування офісів банківських «посередників». Виявлено і вилучено оргтехніку, носії інформації, мобільні телефони та документацію. Речові докази відправлено на експертизу, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію діям фігурантів.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України