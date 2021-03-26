Викрито корупційну схему на транзиті залізничного транспорту з РФ

Служба безпеки України викрила керівників структурних підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень на корупції під час транзитного перевезення іноземних товарів. Оборудка завдала державі збитки на понад 5 млн грн.

За попередніми даними слідства, посадовці організували незаконний механізм одержання грошей від представників експедиторських компаній, які супроводжували переправлення продукції з РФ до однієї з країн Євросоюзу. Учасники схеми отримували від експедиторів кошти за послуги щодо простою рухомого складу на залізничній станції і не обліковували їх у встановленому порядку.

Для одержання грошей поза «касою» посадовці вносили недостовірні відомості у відповідну звітну документацію.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання учасників оборудки правоохоронці виявили фінансово-господарські документи із доказами протиправної діяльності.

Наразі повідомлено про підозру одному з керівників структурних підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Заходи із викриття правопорушення проводились за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

СБУ