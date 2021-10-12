Викрито корупційну схему в аграрному бізнесі на Рівненщині, яку «кришували» правоохоронці

Служба безпеки України викрила злочинну схему розкрадання майна державного підприємства на Рівненщині. За попередніми даними, близько 1600 га земель Національної академії аграрних наук (НААН) передали у незаконну оренду місцевим підприємцям. Від такої схеми державі завдано збитків понад 5,5 млн грн. При цьому до «кришування» зловмисників причетні правоохоронці.

Як встановило слідство, схему вдалося організувати через держпідприємство «Дослідне господарство «Білокриницьке», яке входить до структури НААН. Ця установа володіє понад 2 тис. га земель, призначених для вирощування селекційних зразків.

У 2020-2021 роках посадовці держпідприємства підписали угоди з низкою комерційних компаній начебто про співпрацю. Натомість посадовці держпідприємства самоусунулися від контролю за діяльністю «комерсантів».

Підконтрольні зловмисникам фірми отримали можливість, не сплачуючи орендну плату, користуватися 1600 га земель НААН на власний розсуд. Більше того, земельні ділянки вони отримали у користування разом із вирощеною на них сільгосппродукцією, яку реалізовували за ринковими цінами.

Унаслідок чого комерсанти отримали мільйонні прибутки, а стосовно ДП «Дослідне господарство «Білокриницьке» НААН, як неліквідного підприємства, розпочато процедуру банкрутства.

У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, накладено арешт на врожай сільськогосподарських культур 2021 року, вирощений на земельних ділянках держпідприємства.

Наразі співробітники СБУ встановили причетність до протиправної схеми працівників правоохоронних органів, які самоусунулися від розслідування, та не вживали заходів для збереження речових доказів та захисту інтересів державного підприємства.

Зокрема, всупереч накладеному судом арешту на майно і наявності дозволу на збір врожаю тільки для державного підприємства, представники «комерційних» структур безперешкодно приступили до збирання врожаю.

Співробітники СБУ на виконання доручення прокурора припинили протиправну діяльність, провели огляд місця події та вилучили техніку із врожаєм (понад 45 тонн сої). Таким чином запобігли крадіжці державного майна на понад 700 тис. грн.

Стосовно співробітників правоохоронних органів Теруправлінням ДБР, розташованим у Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

СБУ