Викрито масштабні зловживання керівництва Державної продовольчо-зернової корпорації України на сотні мільйонів гривень

Посадові особи корпорації спільно із суб’єктами господарювання налагодили злочинну схему розтрати майна ДПЗКУ, збитки від реалізації якого сягають сотень мільйонів гривень.

Викрили неправомірну діяльність службових осіб Державної продовольчо-зернової корпорації України оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що посадовці корпорації проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти. При цьому занижували вартість та не здійснювали попередню оплату товару. В ході слідства поліцейські викрили численні факти реалізації злочинної схеми. Зокрема за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадовці державної корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, що значно нижче ринкової. Так, лише протягом січня-травня цього року було укладено близько 10 збиткових зовнішньо-економічних контрактів на експорт зерна.

Відомо також про факти зловживання посадовців корпорації під час укладення договорів про страхування майна. Тариф за оформленим документом був у 3-5 разів вищий за ринкову вартість подібних послуг.

Наразі поліцейські проводять санкціоновані обшуки у приміщеннях ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в офісах суб’єктів господарювання та за місцем проживання фігурантів. Обшуки проводяться на території кількох областей. Вже вилучено документацію та електронні носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває. Кримінальне провадження розслідується за ч. ч. 2, 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Встановлюється точна сума завданих неправомірними діями посадовців ДПЗКУ збитків. Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозри.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України