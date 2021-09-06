Викрито масштабний збут контрафактної техніки через Інтернет-магазини (ФОТО)

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва спільно з Департаментом Кіберполіції Нацполіції України викрито групу осіб, які через Інтернет-магазини налагодили збут контрафактної техніки під виглядом продукції відомих світових брендів (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 229 КК України).

За даними слідства, троє жителів столиці створили близько 10 Інтернет-магазинів, де розміщували оголошення про продаж оригінальної техніки відомих світових брендів – мобільних телефонів, навушників, планшетів, зарядних пристроїв та інших товарів.

При цьому вказану продукцію та упаковку до неї вони замовляли з Китаю. Надалі за допомогою спеціального обладнання виготовляли копії наліпок з серійними номерами продукції, які відображались на вебсайтах виробників, начебто підтверджуючи їх оригінальність.

За попередніми даними постраждало понад 200 громадян, сума збитків становить близько півмільйона гривень.

Правоохоронцями проведено обшуки за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, а також в офісних та складських приміщеннях Інтернет-магазинів. Вилучено близько півтисячі навушників різних моделей з однаковим серійним номером, пристрої для виготовлення клейких наліпок для зазначення ідентифікаційних даних для техніки, спеціальні пристрої для нанесення гравіювання на техніку та упаковку від телефонів IPhone, без зазначення серійних номерів, IMEI та моделі, грошові кошти у сумі близько 2 млн грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Після проведення відповідних експертиз буде вирішено питання про повідомлення особам про підозру.

Досудове розслідування здійснює Голосіївське управління поліції ГУ Нацполіції України в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури