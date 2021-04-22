Викрито масштабну схему незаконного ввезення в Україну цигарок з ОАЕ та інших країн
За документами товар нібито продавали пасажирам авіарейсів без сплати митних платежів через мережу «Duty Free». Насправді ж, це слугувало лише прикриттям для незаконного ввезення тютюнових виробів на територію України з метою їхнього подальшого переміщення до країн Європейського Союзу.
Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з працівниками Держприкордонслужби за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили масштабну схему ввезення на територію України цигарок з ОАЕ та інших країн.
Сьогодні, 21 квітня, правоохоронці проводять санкціоновані судом заходи, зокрема огляди, у терміналах Одеського морського торговельного порту. Наразі виявлено 12 контейнерів із цигарками.
Слідчо-оперативні заходи тривають у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до організації протиправної діяльності.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України