Викрито масштабну схему розкрадання коштів, призначених для відновлення шкіл і дитячих садків у Києві

У Києві Служба безпеки України викрила протиправну діяльність керівництва КП «Житлоінвестбуд-УКБ». Посадовці налагодили схему привласнення коштів, призначених для відновлення столичних дитячих садочків та шкіл. За попередніми даними, з бюджету міста протиправно вивели майже 30 млн грн.

Організатори «схеми» діяли через підконтрольні підприємства, які вони залучили до виконання капітальних будівельних та ремонтних робіт як підрядні організації.

«Партнери» виконували роботи частково і не в повному обсязі, до того ж за суттєво завищеними розцінками. Траплялося, що деякі роботи не виконувалися взагалі, хоча зазначали, що вони «виконані».

За даними слідства, впродовж 2019 року комунальники провели конкурсні торги на загальну суму понад 120 млн грн, 30 млн грн з яких вивели у «тінь», розподіливши їх між учасниками оборудки.

Правоохоронці провели 11 обшуків в офісних приміщеннях, за адресами фактичних місць мешкання посадових осіб КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та співробітників підконтрольних комерційних структур.

Зокрема, обшук проведено у кабінеті одного із заступників Голови КМДА, який є куратором вказаного комунального підприємства.

У ході обшуків вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, печатки.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України призначено будівельно-технічні та економічні експертизи для встановлення збитків, завданих міському бюджету.

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Довідка: щорічні видатки бюджету для утримання КП «Житлоінвестбуд-УКБ» становлять понад 1,2 млрд грн.

СБУ