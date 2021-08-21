Викрито масштабну схему розкрадання природних ресурсів на Закарпатті: понад ₴250 млн. збитків державі і повне руйнування екосистеми річок

Служба безпеки України викрила та заблокувала незаконний масштабний видобуток піщано-гравійної суміші на Закарпатті. Схема діяла впродовж 2019-2021 років за сприяння керівників державних підприємств водного господарства. За попередніми оцінками фахівців, протиправна діяльність завдала державі збитки на понад 250 млн грн.

СБУ встановила, що незаконний видобуток піску та гравію налагодили в руслі річки Тиса та на її притоках. Зловмисники залучили «до справи» 12 місцевих підприємців.

За неповних два роки ділки видобули та реалізували понад 250 тисяч м.куб. піщано-гравійної суміші. За офіційними документами – зловмисники займалися «волонтерством»: начебто надаючи державі безкоштовні послуги з розчистки та регулювання русел гірських рік.

У межах кримінального провадження проведено комплекс судових експертиз.

Встановлено, що цей тіньовий промисел призвів до повного руйнування ґрунтового покриву та рослинності, для відновлення яких знадобляться десятки років. А загальні збитки держави складають понад 250 млн гривень.

У ході слідчих дій проведено обшуки у приміщенні міжрайонного управління водного господарства та за адресами фактичного мешкання учасників схеми.

Наразі трьом фігурантам провадження оголошено про підозру, зокрема:

одному із керівників міжрайонного управління водного господарства за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України;

двом керівникам підприємств за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до функціонування протиправної схеми.

Викриття протиправної діяльності відбувалося спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Закарпатській області, а також Екологічною інспекцією за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

СБУ