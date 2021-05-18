Викрито незаконне заволодіння понад ₴1 млн. підприємства, засновником якого є АТ «Укрзалізниця»

Службові особи підприємства закупляли за завищеними цінами неякісні комплектуючі деталі для ремонту локомотивних швидкостемірів.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили факт заволодіння коштами одного з акціонерних товариств, засновником якого є Акціонерне товариство «Укрзалізниця».

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що службові особи підприємства, діючи за попередньою змовою із керівниками кількох суб’єктів господарювання, закупляли за завищеними цінами комплектуючі для ремонту локомотивних швидкостемірів. Окрім того, придбані деталі були неякісні та непридатні до використання. За такою схемою фігуранти заволоділи понад мільйоном гривень.

Вчора, 17 травня, в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях правоохоронці провели ряд обшуків в офісних приміщеннях товариства, підприємств-постачальників та за місцями проживання фігурантів. У результаті було вилучено документацію щодо закупівлі комплектуючих, яка підтверджує протиправну діяльність фігурантів.

Досудове розслідування проводиться за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого Управління)