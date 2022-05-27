Викрито незаконний експорт деревини з Кіровоградщини на десятки мільйонів гривень

Правоохоронні органи задокументували факти незаконного продажу за кордон висококласних порід дубу — експорт здійснювався оптовими партіями, за штучно заниженими цінами. Наразі керівнику державного лісгоспу повідомлено про підозру.

Підозру оголошено за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, а саме за фактом укладання від імені очолюваного ним держпідприємства контрактів з рядом іноземних компаній, а також змін до них та здійснення поставки пиломатеріалів, за завідомо заниженими цінами, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

За даними слідства, директор, діючи всупереч статуту підприємства, протягом 2018- 2021 років, уклав з кількома іноземними компаніями контракти на поставки пиломатеріалів по цінам значно нижчим ринкових. Для цього вносились недостовірні відомості у звітну документацію щодо кількості та якості лісопродукції, яку вивозили з території лісгоспу.

Відповідно до висновків експертиз лише з поставок, які були здійснені протягом 2020-2021 років чотирьом іноземним компаніям державному лісгоспу завдано збитків на суму 9,6 млн гривень.

Триває досудове розслідування, у межах якого перевірятиметься причетність до незаконної діяльності і інших посадових осіб.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура