Викрито незаконний експорт деревини з Кіровоградщини на десятки мільйонів гривень

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Правоохоронні органи  задокументували факти незаконного продажу за кордон  висококласних порід дубу — експорт здійснювався оптовими партіями, за  штучно заниженими цінами. Наразі керівнику  державного лісгоспу повідомлено про підозру.

Підозру оголошено за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, а саме за фактом укладання від імені очолюваного ним держпідприємства контрактів з рядом іноземних компаній, а також змін до них та здійснення поставки пиломатеріалів, за завідомо заниженими цінами, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

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Ілюстративне фото

За даними слідства, директор, діючи всупереч статуту підприємства, протягом 2018- 2021 років, уклав з кількома іноземними компаніями  контракти на поставки пиломатеріалів по цінам значно нижчим ринкових. Для цього вносились недостовірні відомості у звітну документацію щодо кількості та якості лісопродукції, яку вивозили  з території лісгоспу.

Відповідно до висновків експертиз лише з поставок, які були здійснені протягом 2020-2021 років чотирьом іноземним  компаніям державному лісгоспу завдано збитків на суму 9,6 млн гривень.

Триває досудове розслідування, у межах якого перевірятиметься причетність  до незаконної діяльності і інших посадових осіб.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура

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