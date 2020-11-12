Викрито онлайн-шахрая з Маріуполя, який ошукав громадян з різних регіонів держави

Аферист розміщував оголошення на сайтах про продаж будівельних матеріалів, вимагав від покупців передоплату, а отримуючи її, зникав, не надсилаючи людям товар. У такий спосіб зловмисник з початку року ошукав понад пів сотні громадян із різних регіонів.

Співробітники Центрального відділу поліції спільно з оперативниками Управління карного розшуку та миколаївськими кіберполіцейськими у супроводі бійців роти поліції особливого призначення за процесуального керівництва прокуратури виявили та припинили діяльність онлайн-шахрая.

Для конспірації своєї злочинної діяльності зловмисник використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб, та фейкові акаунти на сайтах комерційних оголошень. Від довірливих покупців шахрай міг отримати так звану передоплату у розмірі до 50 тисяч гривень. Наразі поліцейські встановлюють остаточну кількість потерпілих та суму завданих їм збитків.

11 листопада у ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта у м. Маріуполь Донецької області правоохоронці вилучили ноутбук, мобільні телефони, сім-карти різних операторів, банківські картки, а також грошові кошти: 300 доларів та 6 тисяч гривень. Речові докази будуть направлені на експертизу.

Слідчі наразі проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Зараз вже зібрана доказова база стосовно ряду епізодів шахрайств та готуються матеріали для вручення зловмисникові підозри.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області