Викрито організаторів шахрайської фінансової піраміди, які ошукали вкладників на ₴8 мільйонів

Троє фігурантів створили мережу сайтів, де під пропозиціями інвестування у міжнародні компанії, ошукали більше сотні громадян. За такі дії зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.

Співробітники кіберполіції Київщини спільно із Головним слідчим управлінням Національної поліції України викрили трьох адміністраторів інтернет-проєкту у шахрайстві. Встановлено, що фігуранти створили більше десятка власних вебресурсів, де пропонували громадянам отримувати пасивний дохід від інвестування у «перспективну» компанію.

Адміністратори сайту дотримувалися повної анонімності та приймали гроші вкладників на криптовалютні та електронні гаманці. Інвестори вкладали щонайменше 300 доларів. Отримавши гроші, шахраї блокували користувачів, відмовляючись від будь-якої відповідальності.

Компанія розташовувалася в Одесі: там правоохоронці провели обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та «чорнові» записи. Речові докази буде направлено на проведення відповідних експертиз.

Від шахрайських дій постраждали понад 100 осіб. Серед ошуканих — як українці, так і іноземці. Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих від дій зловмисників.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України