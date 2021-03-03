Викрито протиправну схему продажу контрафактних та викрадених з рухомого складу Укрзалізниці запчастин

Служба безпеки України викрила та припинила протиправну схему встановлення на вантажні вагони приватних залізничних компаній неякісних запасних частин. Експлуатація рухомого складу з такими деталями могла призвести до виникнення надзвичайних подій на об’єктах залізничної галузі.

Оперативники спецслужби встановили, що одна з комерційних структур налагодила виробництво та реалізацію широкого спектру запчастин неналежної якості та невідомого походження.

Правоохоронці провели слідчі дії за місцем підпільного виробництва та зберігання запчастин. Під час обшуків виявлено та вилучено обладнання для підробки деталей, фальсифіковану продукцію на майже 2 млн грн.

У межах досудового розслідування СБ України ініціювала низку експертиз. Вони підтвердили фальсифікацію ідентифікаційних ознак запасних частин, а також встановили їх попередню експлуатацію на вантажних вагонах Укрзалізниці.

Наразі на виявлену неякісну продукцію накладено арешт.

Викриття оборудки проводилось Головним Управлінням СБ України у Донецькій та Луганській областях за координації та спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, зі слідчим управлінням Нацполіції Луганської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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