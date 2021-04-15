Викрито розкрадання майже ₴145 млн. на закупівлі неякісних паливно-мастильних матеріалів для «Укрзалізниці» та Міноборони

Відомо, що службові особи філії АТ «Укрзалізниця» та відповідального департаменту Міноборони уклали договір на закупівлю паливно-мастильних матеріалів із двома приватними компаніями. Як з’ясували правоохоронці, закуплене не відповідало необхідним критеріям якості, а його ціна значно перевищувала ринкову. Сума збитків, спричинених діями фігурантів, складає 144,7 млн грн.

Важливо: одна із компаній-постачальників належить до сфери впливу російської нафтової компанії; друга фірма представляє виробника, який не має ані досвіду подібних поставок, ані результатів необхідних промислових випробувань.

Викрили схему розкрадання коштів оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Сьогодні, 15 квітня, правоохоронці проводять обшуки в офісах державних та приватних компаній, а також за місцями проживання фігурантів. Наразі слідчо-оперативні заходи тривають.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України