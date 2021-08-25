Викрито розкрадання сотень тисяч гривень на реконструкції опорної лікарні на Черкащині
СБУ викрила ще одну схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на реконструкцію об’єктів медичної галузі. На корупції викрито чиновників одного з департаментів Черкаської облдержадміністрації.
Зловмисники привласнили гроші, передбачені на капітальний ремонт опорної лікарні регіону.
За оцінками будівельно-технічної експертизи, протиправна діяльність організаторів схеми завдала державі збитків на 750 тис. грн.
Встановлено, що для реалізації корупційного механізму чиновники залучили представників афілійованої будівельної компанії. У 2020 році посадовці уклали з підрядниками два договори на проведення капремонту приймального відділення медичного закладу.
Проте відповідні ремонтні роботи були проведенні не в повному обсязі, а частину грошей інфраструктурного проекту зловмисники вивели у тінь. Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт.
За матеріалами СБУ, двом посадовцям облдержадміністрації повідомлено про підозру за:
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури та за сприяння Черкаської обласної державної адміністрації.