Викрито розкрадання жінкою коштів з рахунків «Благодійного фонду батальйону «Донбас». За даними ЗМІ, мова йде про дружину Семенченка

Співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність громадянки України, яка підозрюється у розкраданні коштів з рахунків «Благодійного фонду батальйону «Донбас».

Досудовим слідством встановлено, що жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та знімала готівку.

Кошти вона витрачала на власні потреби, не пов’язані з діяльністю фонду та батальйону.

Наразі слідством задокументовано факт привласнення і розтрату вказаною громадянкою понад 150 тис. грн. Усе це з коштів, які жертвували наші співвітчизники на потреби і розвиток добровольчого батальйону.

Наразі жінці оголошено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Заходи із викриття злочинної діяльності проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ

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Правоохоронці не повідомляють, про кого саме йдеться, але, за даними джерел LB.ua, мова про дружину ексдепутата і колишнього комбата «Донбасу» Семена Семенченка – Наталію Московець.

За даними YouControl, Наталія Московець є керівником «Фонду допомоги добровольцям та членам їх сімей» (засновником також значиться Семенченко), ГО «Молодь за реформи та розвиток», «Обʼєднання дружин і матерів бійців учасників АТО».

На сторінці дружини Семенченка в Facebook (під псевдо Наталка Музика) підтверджується факт отримання підозри у крадіжці від слідчих СБУ, однак не вказується, чого саме стосується справа.

Нагадаємо, сам Семенченко перебуває під вартою за підозрою в причетності до створення незаконного збройного формування. Колишнього народного депутата заарештували 26 березня за створення «приватної армії». Він перебував у СІЗО чотири місяці, потім його відпустили під домашній арешт, але за два тижні знову взяли під варту.

Також у липні Семенченку висунули нову підозру за ч.3 ст.27 та ч.2 ст. 28 та ч.1 ст.263 (придбання та зберігання зброї) Кримінального кодексу України.