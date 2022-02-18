Викрито шахрайську схему привласнення десятків об’єктів столичної нерухомості «чорними» реєстраторами

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва спільно із Шевченківським УП ГУНП у місті Києві та УКР ГУНП у місті Києві проведено 10 обшуків в межах кримінального провадження розпочатого за фактом шахрайського заволодіння об’єктами столичної нерухомості групою осіб.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, об’єктами посягання шахраїв ставали квартири та земельні ділянки комунальної форми власності або власники яких померли, та мали бути визнанні як відумерла спадщина.

Шахраї використовували правовстановлюючі документи на підставних осіб, зокрема договори купівлі-продажу та дарування, а також акти права власності на земельні ділянки датовані 2008-2012 роками, нібито посвідчені нотаріусами, архіви яких знищені і не можуть бути перевірені.

Підставних осіб відправляли до приватного нотаріуса та помічника іншого нотаріуса, які й здійснювали всі необхідні реєстраційні дії. Встановлено, що у такий спосіб, група осіб в період з 08.12.2021 по 16.12.2021 заволоділа правом власності на 6 квартир та 6 земельних ділянок у місті Києві.

За клопотанням прокуратури, задля недопущення подальших незаконних дій, на вказане майно накладено арешт.

17 лютого 2022 року з метою фіксації обставин кримінального правопорушення, проведено ряд обшуків у підставних осіб та за місцем роботи помічника нотаріуса.

Так, за місцем основної трудової діяльності помічника нотаріуса, виявлено та вилучено документи щодо реєстрації за аналогічною схемою ще 15 об’єктів столичної нерухомості, серед яких зокрема 4 земельні ділянки, нежитлове приміщення, площею 170 кв. м. по вул. Інститутській та 10 квартир. Деякі реєстраційні дії здійснювались без відповідних заяв про державну реєстрацію, тобто без участі осіб – власників.

Також, під час обшуків вилучено ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи, правовстановлюючі документи, зразки підписів та почерку фігурантів, набої та порошкоподібну речовину білого кольору.

Один із фігурантів, у якого проводився обшук, виявився розшукуваним за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.

Раніше прокуратура повідомила про підозру одному з учасників схеми, який заволодівши земельною ділянкою на провул. Ясинуватському, намагався продати її за 80 000 доларів США.

Досудове розслідування триває. Проводяться необхідні слідчі та розшукові дії з метою встановлення усіх обставин та причетних осіб для подальшого вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру.

Київська міська прокуратура