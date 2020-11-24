Викрито схему хабарництва при видачі посвідчень судноводіїв у Держслужбі морського та річкового транспорту

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9 затримано службову особу Державної служби морського та річкового транспорту України та посередника, викритих у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, посадові особи Державної служби морського та річкового транспорту України, залучивши до протиправної діяльності представників приватних компаній, що здійснюють діяльність по навчанню судноводіїв маломірних суден, організували схему одержання неправомірної вигоди за здачу іспитів та видачу посвідчень судноводія.

Згідно розподілу ролей, працівник школи під час здійснення набору в навчальні групи повідомляв слухачам, що здача іспитів та видача посвідчень судноводія маломірного судна відбуватиметься в Київській держаній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, але успішна здача іспитів можлива лише при наданні неправомірної вигоди на адресу службових осіб Державної служби морського та річкового транспорту України. У разі відмови надавати неправомірну вигоду, іспит скласти буде неможливо.

24.11.2020 року у ході спільної спецоперації Київської місцевої прокуратури № 9, СВ Солом’янського УП ГУНП України в м. Києві та за оперативного супроводження ГУ БКОЗ СБ України під час передачі неправомірної вигоди в розмірі 10 тис. грн. затримано працівника школи, яка зобов’язувалась забезпечити за вказані кошти безперешкодну здачу іспитів та видачу посвідчень судноводія маломірного судна.

Також, під час проведення невідкладного обшуку в старшого державного інспектора відділу ведення Суднової книги України Департаменту надання адміністративних послуг Морської адміністрації вилучено частину грошових коштів, які раніше передавались працівникам школи.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру вищевказаним особам та обрання їм запобіжних заходів. Крім того, у межах слідства перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Київська міська прокуратура