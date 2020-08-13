Викрито схему маніпулювання вартістю міжнародних експрес-відправлень – бюджет втратив понад ₴27 млн.

Податковою міліцію Офісу великих платників ДФС спільно з працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора викрито схему ухилення від сплати митних та податкових платежів під час незаконного переміщення на митну територію України з Туреччини, США, Китаю та країн Євросоюзу товарів комерційного призначення під виглядом міжнародних експрес-відправлень.

В ході слідства встановлено, що службові особи двох експрес-перевізників міста Києва надавали до митних органів документів, що містять в собі неправдиві відомості щодо неіснуючих одержувачів міжнародних експрес-відправлень.

Крім того, вони декларували недостовірні відомості кодів товару, які не перевищують 100 євро. В наслідок таких дій, за період 2019 – 2020 років, відбулось ухилення від сплати податків на суму понад 27 млн гривень.

Під час проведення обшуків виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, грошові кошти у сумі понад 1,3 млн гривень та понад 1,3 тисячі поштових відправлень. Згідно товаро-супровідних документів, а саме авіа накладних, вартість цих «посилок» не перевищувала 100 євро. Однак, фактично, в ході проведення обшуків встановлено, що товар, який розміщено в даних поштових відправленнях не відповідає заявленій сумі, а складає приблизно понад 300 000 доларів США.

Державна фіскальна служба України