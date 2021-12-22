Викрито схему привласнення понад 1,2 тис. гектарів землі у Житомирській області (відео)

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконної приватизації земель у Житомирській області за участю посадовців держорганів. Оборудка завдала збитків громаді на понад 74 млн гривень.

Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику одного з приватних підприємств. Він спільно із державними реєстраторами та посадовцями Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області незаконно заволодів понад 1,2 тис. га землі.

Чоловік у 2019 році став засновником приватного підприємства, яке оголосило себе правонаступником одного із колгоспів, що колись володів землями на Житомирщині.

На підставі державних актів щодо власності на землю цього колгоспу, які вже давно втратили чинність, підприємець у 2020 році почав оформлювати право власності на землі об’єднаної територіальної громади.

Державні реєстратори та посадовці Держгеокадастру без правових підстав зареєстрували за комерсантом комунальну землю площею більше ніж 1,2 тис. га ринковою вартістю понад 74 млн гривень.

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Підприємець підозрюється у шахрайстві, вчиненому організованою групою, та зловживанні повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, встановлюється коло причетних до обрудки осіб. На сьогодні зазначена земля знаходиться під арештом.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

ДБР