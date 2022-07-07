Викрито схему з незаконного ввезення в Україну техніки майже на $2,5 млн. без сплати митного збору

30 червня, в ході відпрацювання оперативної інформації, співробітники поліції Закарпаття за межами пункту пропуску «Лужанка» в Берегівському районі зупинили автомобіль «Mersedes Sprinter», який саме перетнув держкордон та в’їхав на територію України. За кермом перебував 53-річний чоловік.

Правоохоронці встановили, що автомобіль було опломбовано Національним податковим та митним управлінням Угорщини. Проте ніяких документів, які б підтверджували оформлення та сплату митного збору в Україні, у водія не було.

Для перевірки законності дій працівники поліції провели огляд транспортного засобу і у багажному відділенні виявили 3424 предмети дороговартісної техніки. Увесь товар виробництва технологічної компанії, яка проєктує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення й онлайн-сервіси.

Виявлений вантаж оцінюється у 2 млн 447 тис. доларів (більше, як 87 мільйонів гривень). В результаті, такими діями державі було завдано збитків у розмірі 17,4 мільйони гривень.

Поліцейські вилучили весь нерозмитнений товар і вчора, 6 липня, Берегівським районним судом було накладено арешт на вказане майно. Окрім цього, вилучено й транспортний засіб, яким здійснювалося транспортування.

Спільно зі співробітниками СБУ поліцейські провели ряд обшуків безпосередньо на пункті пропуску, через який заїхав перевізник з незаконно ввезеним товаром. Вилучено документи, які підтверджують, що автомобіль перетнув державний кордон, та іншу документацію, яку досліджуватимуть експерти.

За даним фактом, за процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури, в поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 212 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), вчинених за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах та Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання таких підробок.

В ході досудового розслідування співробітники поліції встановлюватимуть інших осіб, причетних до вказаної злочинної схеми. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області