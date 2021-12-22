Викрито ще одне злочинне угруповання, яке викрадало мешканців Луганщини та змушувало їх будувати укріплення на блокпостах НЗФ

Луганська обласна прокуратура у взаємодії зі слідчими Головного управління Нацполіції в Луганській області та оперативниками Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР НПУ продовжують системно працювати над встановленням фігурантів, які у 2014 році викрадали людей та використовували їх як «робочу силу» для потреб незаконних збройних формувань на території міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасна.

Правоохоронці викрили та заочно повідомили про підозру ще чотирьом учасникам організованої злочинної групи, яка діяла в складі так званої «козацької національної гвардії всевеликого війська Донського ім. М. Платова».

За даними слідства, вони викрадали людей, утримували їх під озброєною охороною, вчиняли фізичне насильство. Потерпілі виконували примусову роботу на блокпості «Гірське-Золоте-Первомайськ». Під загрозою застосування зброї люди будували захисні барикади та фортифікаційні споруди, копали окопи та траншеї, виконували інші накази бійців НЗФ.

Злочинне угруповання діяло упродовж травня-липня 2014 року. Його жертвами стали четверо мешканців Луганської області. Серед них – жінка, яку силоміць забрали з власного житла та стали тримати на території блокпосту. Крім того, двох потерпілих вони утримували у підвальному приміщенні Лисичанського міськвідділу СБУ.

Також підозрювані здійснили розбійний напад ще на одного громадянина, відібрали у нього автомобіль та грошові кошти.

Наразі усіх фігурантів оголосили у розшук. Їм інкримінується викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, вчинення розбійного нападу, незаконне поводження з вогнепальною зброєю, заволодіння транспортним засобом, участь у не передбачених законом збройних формуваннях та порушення законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Усього з початку 2021 року правоохоронні органи Луганської області викрили 24 фігуранта, які вчиняли аналогічні злочини у складі організованих злочинних груп та злочинної організації. Загалом у цих кримінальних провадженнях від протиправних дій постраждало 20 мешканців Луганської області.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури