Викрито та знешкоджено мережу збуту оптовими партіями фальсифікованого алкоголю на Житомирщині

За процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури викрито групу осіб, які налагодили незаконну мережу придбання та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв (ч. 3 ст. 204 КК України).

За даними слідства, четверо місцевих жителів налагодили незаконне виготовлення та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв без марок акцизного податку. Виготовлену у господарських приміщеннях продукцію розфасовували у 10-літрові ємкості типу Bag-in-Box та збували через приватних підприємців і торговельну мережу на території Житомирської області.

В межах досудового розслідування ю у містах Олевську та Коростені проведено 8 санкціонованих обшуків у будинках, господарських приміщеннях та автомобілях зазначених осіб.

За попередніми даними, під час обшуків виявлено понад 3 т фальсифікованого коньяку, горілки та спирту невідомого походження, а також знаряддя для їх виготовлення, 2000 пачок тютюнових виробів, ємкості, у які розфасовували фальсифікат для продажу, більше півсотні флаконів ароматизаторів, понад 30 тис грн. Щодо вилученої фальсифікованої продукції буде призначено відповідну експертизу.

Наразі проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини скоєного злочину та причетність інших осіб.

Операцію з викриття проведено прокурорами, спільно зі слідчими райуправління поліції, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури