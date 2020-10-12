Викрито транснаціональне організоване злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на контрабанді та збуті наркотиків

Свою «продукцію» спільники реалізовували на території України, а також в суміжних країнах з використанням інтернет-сайтів та чат-ботів в месенджері Телеграм. Тривають слідчі дії з викриття та затримання усіх учасників наркобізнесу.

Слідчі Печерського управління поліції спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6 припинили діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання, яке причетне до налагодження та функціонування мережі з виготовлення, контрабанди та збуту психотропних речовин.

У результаті проведення дев’яти санкціонованих обшуків на території м. Києва та Київської області виявлено лабораторію з виготовлення психотропної речовини PVP, склади зберігання готової продукції, а також кол-центри, які приймали та обробляли замовлення з продажу психотропних речовин.

Також працівники поліції вилучили понад 50 кг психотропної речовини PVP, близько 10 кг психотропної речовини амфетамін, понад 500 літрів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків, 5 одиниць вогнепальної зброї, понад 150 набоїв до них та документи. Усе вилучене направлено на експертні дослідження.

Наразі правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України двох фігурантів, які причетні до функціонування вказаної лабораторії з виготовлення PVP. Це – громадяни України, 1970 та 1976 років народження. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у скоєнні злочину.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зусилля правоохоронців спрямовані на викриття інших фігурантів, це — понад 100 чоловік – операторів кол-центрів.

Відділ комунікації поліції Києва