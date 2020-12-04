Викрито транснаціональне злочинне угруповання, яке займалося виготовленням та збутом зброї (фото)

За останні пів року члени групи збули понад 100 одиниць переробленої вогнепальної зброї на території держави.

4 грудня в ході спецоперації поліцейські управління карного розшуку Дніпропетровської та Київської областей, слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, за підтримки бійців полку поліції особливого призначення, спільно з працівниками інших підрозділів поліції та прокуратурою, затримано всіх причетних до незаконної діяльності.

Правоохоронці встановили, що злочинне угрупування складалося з чотирьох чоловіків — мешканців Дніпропетровської та Київської областей. 42-річний організатор групи — мешканець м. Кам’янське, тимчасово виїхав за кордон та звідти керував групою. Ще один член групи займався закупівлею стартових пістолетів, а також контрабандою зброї зі сходу країни із зони бойових дій, а інші — переробляли та збували зброю через мережу Інтернет.

Під час обшуків поліцейські карного розшуку в одній з адміністративних будівель у м. Києві виявили обладнання, яке використовувалось для виготовлення та переробки зброї. Також за місцем мешкання фігурантів вилучили понад 100 одиниць переробленої вогнепальної зброї, 70 ножів, 500 патронів, порох, спеціальне обладнання та інші речові докази. Також встановлені покупці зброї з різних міст України. Наразі у них проводяться санкціоновані обшуки та вилучається незаконно куплена зброя.

Слідчі заходи відбулися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). З’ясувалося, що всі фігуранти справи раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. У цей час вирішується питання про затримання чоловіків у порядку ст. 208 КПК України та обрання їм запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області