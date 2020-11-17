Викрито учасника злочинного угруповання, причетного до розбещення, ґвалтування та створення порно за участі неповнолітніх

Фігурант брав участь у створенні порнографічних матеріалів за участі дітей. Створений протиправний контент продавався в Інтернеті. Від злочинних дій постраждали п’ятеро неповнолітніх, віком від 10 до 14 років.

Співробітники управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно зі слідчим управлінням обласної поліції та прокуратурою регіону викрили чоловіка, який разом із спільниками, вчиняв кримінальні правопорушення, пов’язані з сексуальним насильством відносно дітей.

За попередніми підрахунками, п’ятеро правопорушників виготовили понад тисячу фото та відеофайлів порнографічного характеру, зі сценами сексуального насильства за участі неповнолітніх. Від дій зловмисників постраждали п’ятеро дітей у віці від 10 до 14 років.

Чотирьох спільників фігуранта співробітники поліції затримали цього року раніше.

За місцем мешкання фігуранта проведено обшук та вилучено речові докази. У проведенні обшуку також були залучені бійці полку поліції особливого призначення Дніпропетровщини.

Наразі фігуранту оголошено про підозру за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення. Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.

«Загалом з початку поточного року затримано дванадцять осіб, які обґрунтованого підозрюються у вчинені злочинів, пов’язаних із сексуальною експлуатацією дітей. До суду вже скеровано обвинувальні акти відносно восьми з них. Досудові слідства у справах решти підозрюваних тривають» — зазначив начальник Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.

Департамент кіберполіції Національної поліції України