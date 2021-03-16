Викрито угруповання, яке здійснювало незаконні фінансові перекази для міжнародної терористичної організації

Служба безпеки України викрила у Києві організовану групу вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.

За результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронцями вилучено:

готівку на понад 3,9 мільйонів гривень;

банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;

«чорну бухгалтерію» та інші матеріали, що мають доказове значення.

Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.

Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Викриття злочинної схеми проводилось спільно з Печерським УП ГУ Нацполіції в м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.

Триває досудове слідство.

Довідка:

«Хавала» – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу.

Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

СБУ