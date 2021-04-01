Викрито злочинну групу, яка займалась розповсюдженням наркотиків на території Київського СІЗО

Один з фігурантів, який перебуває у СІЗО, очолював наркобізнес та мав 12 спільників. Правоохоронці провели обшуки у камерах затриманих та за місцями мешкання фігурантів, де виявили наркотики та психотропні речовини. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході відпрацювання оперативної інформації, слідчі поліції Києва спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури та за підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1 та кінологічної служби Київської області викрили та затримали групу осіб, які намагались перекинути через паркан на територію Київського слідчого ізолятора наркотики та психотропи.

Як розповів старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління поліції Києва Микола Мазуров, поліцейські встановили, що до складу наркогрупи входило 13 осіб:

«Роль організатора виконував 30-річний чоловік, засуджений за вбивство малолітньої дитини. В ізоляторі він позиціонував себе так званим «наглядачем» і мав у «підпорядкуванні» шість осіб на території установи, які також очікували судових розглядів. Ув’язненим допомагали інші шестеро спільників, які налагодили канали доставки наркотиків до пенітенціарної установи. Одна група спільників повинна була зберігати наркотики та перекидати їх через паркан установи, а інші фігуранти в подальшому мали розповсюджувати їх серед затриманих за окрему плату Зловмисники — це чоловіки та дві жінки віком від 27 до 53 років.».

Поліцейські провели обшуки у камерах затриманих та за місцями мешкань фігурантів у місті Києві та Київській області. Там вони виявили та вилучили 31 пігулку невідомого походження, 8 пакунків з речовиною рослинного походження, 11 згортків з кристалоподібною речовиною, згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору. Окрім того, поліцейські виявили предмети схожі на міну та гранату. Речові докази направили на експертне дослідження.

«Сімох спільників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено їм про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також слідчі готують повідомлення про підозру іншим учасникам злочинного угруповання», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва