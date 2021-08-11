Викрито злочинну організацію, яка обкрадала вантажні потяги на Придніпровській залізниці (відео)

До злочинної організації входили близько 40 осіб. Спеціалізувалися зловмисники на крадіжках із товарняків міндобрив та вугілля. Протягом одного дня вони викрадали від 5-ти до 30-ти тонн вантажу.

Оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління встановили, що на території Придніпровської залізниці в Запорізькій області злочинна організація тривалий час здійснює крадіжки з вантажних потягів, які перевозять міндобрива та вугілля.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що 34-річний мешканець Запорізької області створив розгалужену злочинну організацію, до якої входили три злочинні групи. Водночас до протиправної діяльності були залучені працівники воєнізованої охорони регіональної філії Придніпровської залізниці. Загалом злочинна організація налічувала близько 40 осіб.

Зловмисники діяли за налагодженими схемами: викрадали продукцію, коли потяг перебував на залізничній станції або ж під час руху товарняка. Встановлено, що протягом одного дня фігуранти відвантажували від 5-ти до 30-ти тонн вантажу. У подальшому викрадену продукцію збували серед населення суміжних районних центрів, а також через приватних підприємців, які спеціалізуються на реалізації вугілля.

Окрім того, встановлено, що кошти від злочинної діяльності передавалися представникам криміналітету, так званим «смотрящим». Наразі встановлено і задокументовано близько 30 фактів злочинної діяльності.

Поліцейські провели 58 санкціонованих обшуків, до яких були залучені близько 200 поліцейських: оперативники Департаменту карного розшуку, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, оперативники поліції Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення із Дніпропетровської та Донецької, Харківської та Кіровоградської областей.

У результаті вилучено речові докази, які зловмисники використовували в своїй злочинній діяльності: мобільні телефони, гроші та банківські картки, чорнові записи, транспортні засоби, які використовувалися під час вчинення злочину, журнали реєстрації появи сторонніх осіб на залізничних коліях та нестачі вантажу на вагонах, документи щодо руху поїздів, мішки з вугіллям та селітрою.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції організатору та 15-тьом активним учасникам організованої злочинної організації повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255 (Створення злочинної організації), та ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. 12 фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють інших учасників злочинної організації, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень. Після проведення відповідних експертиз буде встановлена сума збитків.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України