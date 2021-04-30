Викрито злочинну схему заволодіння будівельною технікою на понад 150 мільйонів гривень

Зловмисники шляхом підроблення документів здійснили перереєстрацію 29 транспортних засобів в механізмів, що належали іноземному інвестору і використовувалися для будівництва доріг. За незаконні оборудки фігурантам загрожує покарання від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну групу у шахрайському заволодінні будівельною технікою на суму понад 150 мільйонів гривень.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисники, серед яких — іноземні громадяни, підробили документи та здійснили перереєстрацію будівельної техніки іноземного інвестора. Таким чином вони привласнили 29 транспортних засобів і механізмів для будівництва автомобільних доріг.

Під час санкціонованих обшуків у місті Маріуполь поліцейські вилучили частину транспортних засобів.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує покарання від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України

(За матеріалами Головного слідчого управління)