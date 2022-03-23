Викрито злодія, який вчинив крадіжку у житловому будинку в Дарницькому районі столиці

Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру раніше судимому мешканцю міста Києва за фактом вчинення крадіжки у житловому будинку у Дарницькому районі Києва (ч. 4 ст. 185 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, зловмисник шляхом зламу вікна другого поверху багатоповерхівки проник всередину та, зайшовши до кімнати консьєржа, викрав ключі від технічних приміщень. Вийшовши на дах будинку, підозрюваний за допомогою викрадених ключів проник до сусіднього під’їзду та викрав з технічної кімнати майно ОСББ, яке там зберігалося.

За процесуального погодження окружної прокуратури слідчим відділом Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві до суду підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після внесення змін до Кримінального кодексу України та посилення відповідальності за злочини, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану, зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура