Викрито зловмисника, який за допомогою «вірусу» привласнив майже мільйон гривень громадян

Фігурант зламував облікові записи мобільних телефонів і збирав персональні дані користувачів. Використовуючи ці дані, він здійснював віддалений перевипуск сім-карт та надалі отримував доступ до онлайн-банкінгу. Від злочинних дій постраждали близько 100 осіб.

Шахрайську діяльність громадянина викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам Полтавщини спільно зі слідчим відділом кременчуцької поліції.

Встановлено, що 31-річний чоловік використовував шкідливе програмне забезпечення для зламу облікових записів та доступу до телефонних книг користувачів. Серед контактів фігурант обирав номери близьких родичів потерпілої особи. Використовуючи таку інформацію, він здійснював віддалений перевипуск сім-карт через оператора мобільного зв’язку.

Разом із доступом до сім-карт потерпілих зловмисник отримував доступ і до їхнього онлайн-банкінгу, звідки привласнював гроші.

Попередньо встановлено, що від шахрайських дій фігуранта постраждали близько 100 осіб. Загальна сума збитків сягає мільйона гривень.

За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

До проведення обшуків також було залучено батальйон поліції особливого призначення місцевого управління поліції.

Чоловікові оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Кременчуцька місцева прокуратура.

Аби захиститися від подібного шахрайства, кіберполіція радить:

— створювати надійні складні паролі, що містять літери, цифри та символи;

— відключити віддалену заміну сім-карти;

— бажано мати окремий фінансовий номер, який не використовується для спілкування та не прив’язаний до соціальних мереж;

— звертатися до мобільного оператора у разі зникнення мобільного зв’язку на тривалий час.

Департамент кіберполіції Національної поліції України