Викрито зловмисниць, які незаконно легалізували іноземців в Україні на підставі фіктивних шлюбів

Одній з фігуранток вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Щодо інших двох – вирішується питання про їх процесуальний статус у кримінальному провадженні.

Слідчі Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками управління міграційної поліції під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури викрили групу осіб, які займались незаконною легалізацією іноземців в Україні. Це — три жінки, 1968, 1973 та 1991 років народження.

Як розповів начальник управління міграційної поліції Денис Дем’янюк, поліцейські встановили, що фігурантки, користуючись своїм службовим становищем, організували схему з укладання фіктивних шлюбів:

«Правопорушниці реєстрували несправжні шлюби між іноземцями та українками, аби у подальшому вони могли отримати посвідку на проживання в Україні. Вартість таких послуг становила від 1000 до 3500 тисяч доларів США. Ми провели кілька санкціонованих обшуків за місцями роботи та мешкання жінок і як речові докази вилучили документацію, бланки та мобільні телефони».

Одній з правопорушниць – 30-річній жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон вчинене організованою групою або вчинене з корисливих мотивів. Щодо інших двох жінок вирішується питання про їх процесуальний статус у кримінальному провадженні. Санкція статті передбачає від семи до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва